Filha de “ex-padre” entra em plataforma de conteúdo adulto

Iara Steffens, designer de interiores de 46 anos, decidiu apostar no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, após o incentivo do pai, um ex-padre. A modelo, acostumada com o naturismo, filosofia de vida onde o ser humano se conecta com a natureza livremente, viveu boa parte da vida frequentando praias de nudismo.

“Meu pai que apresentou o naturismo para mim e para a minha família. A gente frequentava uma praia bem deserta onde dava para tirar a roupa e ficar mais à vontade. Não era uma praia nudista, mas meu pai incentivava isso e a família aprovou, foi então que decidimos adotar esse estilo de vida. Para mim, a nudez é muito normal, não existe tabu ou qualquer tipo de maldade”, lembra.

O primeiro passo, introduzido pelo padre, foi importante para que Steffens apostasse no OnlyFans. Na plataforma adulta, ela fatura cerca de R$35 mil por mês com suas fotos sensuais, vídeos e realizando fetiches sexuais.

Iara Steffens tem 46 anos de idade Foto: Divulgação

“Como a nudez sempre foi tranquila para mim, não vi problema. Encaro isso como um trabalho e estou bem realizada. Já vivo sem roupa mesmo. Meu plano é seguir na plataforma não só mostrando meu corpo, mas também as curiosidades do naturismo. As pessoas têm tara nisso. Estou curtindo essa nova fase”, garante.

