Fiscalização no trânsito e transportes aumentam em Manaus

Manaus (AM) – A operação “Carga Pesada” realizou 93 abordagens de fiscalização em veículos nesta sexta-feira (11), na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), autuou sete veículos por pneu “careca” e falta de documentação obrigatória.

O motorista de caminhão Jefferson Douglas Barros Martins, de 35 anos de idade, afirmou que as operações de fiscalização são positivas inclusive para os próprios motoristas.

“Ajuda bastante com esse intuito de fiscalizar e evita também muitos acidentes, porque as pessoas começam a cuidar mais dos caminhões. Tem gente que roda muito com pneu ‘careca’ e dirige sem habilitação adequada, oferecendo risco a outras pessoas no trânsito”, disse Jefferson.

Agentes de trânsito, em conjunto com o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), fizeram abordagem de caminhões para verificar as condições dos veículos, assim como a documentação obrigatória dos motoristas.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que o objetivo da operação é oferecer mais segurança aos condutores que trafegam na via e também em outras áreas da cidade.

“A avenida Rodrigo Otávio é um dos principais corredores viários da cidade, por onde passam muitos veículos pesados. O objetivo maior é justamente evitar acidentes envolvendo caminhões, carretas e outros semelhantes. Há casos de veículos que não têm condições de tráfego, muitas vezes com documentação atrasada. Estamos aqui com o BPTran e em qualquer irregularidade identificada, seja de competência do Estado ou do município, tomaremos as medidas cabíveis”, frisou o diretor de Operação do IMMU.

Transporte

Durante as abordagens, foram fiscalizados veículos de diversos modais para verificar as condições em que eles prestavam serviços aos usuários de transporte. Durante a operação na tarde de quinta-feira, um micro-ônibus do sistema alternativo foi recolhido por estar com pneu “careca”, apresentando risco aos usuários de transporte.

Na manhã desta sexta, a fiscalização resultou nas apreensões de um ônibus e de um micro-ônibus, que faziam transporte irregular de passageiros. Os veículos foram removidos ao parqueamento terceirizado do IMMU.

* Com informações da assessoria

Foto: Divulgação / IMMU

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Prefeitura reforça fiscalização para coibir transporte irregular em Manaus

Laboratório Móvel do TCE inicia fiscalização em obras públicas neste mês no AM

Fiscalização encontra irregularidades em medidores de energia do AM