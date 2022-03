Prefeitura reforça fiscalização para coibir transporte irregular em Manaus

Durante as abordagens, os fiscais flagraram um motorista dirigindo sem carteira de habilitação e uma motocicleta particular sendo usada para o transporte público de passageiros

Manaus (AM) – Nesta terça-feira (8), cerca de 69 veículos foram abordados por fiscais de transportes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) em uma ação realizada na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus.

A Prefeitura de Manaus, por meio do órgão, continua com o reforço nas operações para fiscalizar e coibir irregularidades no sistema de transportes públicos da cidade.

“O reforço nas fiscalizações serve para coibir e mostrar para a população que a Prefeitura de Manaus está atenta às demandas do transporte público. Não vamos permitir que motoristas estejam dirigindo sem a carteira de habilitação exigida para o modal. Estamos vistoriando os veículos para averiguar as documentações e condições de circulação de cada carro”, disse o diretor de Fiscalização de Transportes do IMMU, Ednaldo Castro.

Durante as abordagens, os fiscais flagraram um motorista dirigindo sem carteira de habilitação e uma motocicleta particular sendo usada para o transporte público de passageiros.

Os dois veículos foram autuados e conduzidos ao parqueamento da Prefeitura de Manaus, na Zona Centro-Sul.

Ainda de acordo com o diretor de Operações, ações para a apreensão de veículos que realizam transporte clandestino estão sendo realizadas diariamente em diferentes bairros da cidade.

“Essas operações são diárias, justamente para flagrar os imprudentes e não permitir que veículos não autorizados realizem o transporte de passageiros. A prefeitura zela e respeita a população, por isso estamos combatendo essas irregularidades”, finalizou Castro.

