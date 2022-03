BBB22: saiba o que acontece se ninguém desistir da Prova do Líder

Na casa mais vigiada do Brasil, a Prova do Líder do BBB22 já dura mais de 18h desde o seu início. A disputa, que iniciou na noite da última quinta-feira (3), conta com Arthur Aguiar, Paulo André, Lucas Bissoli, Natália e Linn da Quebrada.

Entretanto, caso eles continuem até o horário do programa ao vivo desta sexta-feira (11), quando eles irão completar 24h no carrossel, a produção do reality interromperá a competição pela liderança e o vencedor será definido por sorteio.

Na dinâmica de “desempate”, Tadeu Schmidt colocará o atual Líder, Pedro Sccoby, e os demais eliminados, para sortear os produtos Americanas correspondentes a cada jogador. Um por um será eliminado até só restar um.

O participante que sobrar após o sorteio, vence a Prova do Líder. Além dos benefícios da liderança, como imunidade e uma festa, eles ainda disputam um vale de R$ 20 mil em compras nas Americanas.

O limite para uma prova de resistência foi determinado pela produção do Big Brother Brasil em 2020, após Ana Clara Lima e Kaysar ficarem quase 43h em uma dinâmica em que os participantes disputaram uma imunidade e um carro. A produção precisou intervir para que a dinâmica tivesse um final.

* Com informações do site Metrópoles

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

BBB22: Arthur e Laís batem boca e se desafiam ao paredão após prova do anjo

Flopou? Trolagem com Dummy no ‘BBB 22’ recebe críticas na web

Gustavo revela próximo alvo no ‘BBB 22’: ‘Acho que ela é fraca’