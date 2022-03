Gustavo revela próximo alvo no ‘BBB 22’: ‘Acho que ela é fraca’

Após a eliminação de Jade Picon no “BBB 22”, Gustavo já traçou uma nova estratégia para o próximo paredão. O brother conversou com Laís, seu affair na casa, sobre a próxima votação.

Gustavo ainda relembrou o momento em que a sister errou o pronome de Linn da Quebrada.

“Se ela bater no paredão agora, vai ter gente que vai lembrar daquilo (erros com o pronome de Linn da Quebrada), mas, hoje, existem mais coisas que podem ser consideradas. Quando você vai ao paredão, com o assunto em eminência, não tem como escapar“, continuou.