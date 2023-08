“Joãozinho” é preso suspeito de encomendar assassinato de homem em Manacapuru

Manacapuru (AM) – João Ferreira de Matos, conhecido como “Joãozinho”, foi preso, nesta sexta-feira (18), pelo homicídio de Jarden Renato Toga dos Santos, de 33 anos, conhecido como “Toga”. João foi detido durante uma operação policial deflagrada no bairro Correnteza, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

“Toga” foi executado com, ao menos, oito tiros ao sair de um flutuante, no cais do bairro Correnteza, no mês de julho deste ano. Ele foi abordado por homens armados, tentou fugir, mas foi morto. Segundo a investigação policial, João foi o mandante do crime.

Conforme o delegado Rafael Allemand, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, a primeira fase da operação teve como objetivo cumprir três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária em razão da prática criminosa.

“As ordens judiciais foram expedidas em nome de João Ferreira e de Luan Aguiar do Nascimento, apontados como mandante e executor do crime, respectivamente, e, também, em nome do proprietário da motocicleta utilizada na ação delituosa. Quanto a este último, as investigações continuarão para apurar o envolvimento dele no delito”, disse.

O delegado explica, ainda, que na ocasião do crime, ocorrido no dia 26 de julho deste ano, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e os autores, sendo Luan e outro ainda não identificado, fugiram na motocicleta.

Ainda segundo o titular, foi possível efetuar a prisão de João Ferreira e apreender os aparelhos celulares dos investigados, que serão analisados.

“Solicitamos a colaboração da população, por meio de denúncias, para localizar e prender Luan Aguiar, segue sendo procurado. A identidade do informante será mantida em sigilo”, ressaltou.

Denúncias

Quem tiver informações a respeito do paradeiro de Luan, deve entrar em contato com pelos números (92) 99517-0201, disque-denúncia da DIP de Manacapuru, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Procedimentos

João Ferreira responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça.

