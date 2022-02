Torquato Tapajós tem trânsito intenso nesta quinta por conta de cratera

Manaus (AM) – O buraco aberto em um trecho da avenida Torquato Tapajós continuou causando transtornos aos motoristas na manhã desta quinta-feira (3). O trânsito estava bastante carregado.

O problema começou na quarta-feira (2), depois que uma cratera abriu no local durante a chuva, no sentido bairro/Centro, nas proximidades. Desde então, a prefeitura de Manaus trabalha para resolver o problema, já que duas faixas tiveram de ser interditadas.

Orientação

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) estão no local orientando motoristas e o trânsito continuou apresentando retenções desde as imediações da rotatória que liga a avenida Max Teixeira, na Zona Norte, à Torquato Tapajós.

Os veículos precisaram desviar para as duas faixas da esquerda para voltarem a acessar as quatro faixas da via, metros depois do local onde o asfalto cedeu.

Trabalhos

Em nota, a Prefeitura de Manaus, através da Seminf, informou que o prazo máximo de reparação é cinco dias e confirmou que o problema é oriundo de uma obra emergencial realizada por uma empresa terceirizada no ano passado.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), esclarece que a rede de drenagem profunda implantada na avenida Torquato Tapajós, que rompeu na tarde desta quarta-feira (2), é oriunda de uma obra emergencial realizada por uma empresa terceirizada no ano passado.

Foi estipulado um prazo para que, no máximo, em cinco dias, a empresa solucione de forma definitiva o trabalho e com o padrão de qualidade exigido pelo prefeito David Almeida. Essa garantia é assegurada por lei, sem ônus algum ao município.

A Prefeitura de Manaus enfatiza que a empresa foi notificada ainda no dia 27 deste mês, pois, de forma tempestiva, a Seminf identificou que a obra apresentava problemas no início da rede.

