Homem é preso após tentar invadir a casa da ex-companheira, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, 40, que não teve o nome revelado, foi preso, na manhã desta sexta-feira (25), após tentar invadir casa da ex-companheira, 36, e colocar em risco a segurança dela e das filhas pequenas. A mulher tinha uma medida protetiva contra ele por violência doméstica, mas o homem seguia perseguindo ela e as filhas. A prisão ocorreu na rua Ajuricaba, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme a delegada Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) sul/oeste, a vítima buscou a delegacia na manhã de quinta-feira (24), bastante emocionada, relatando que o homem teria tentado invadir a sua residência e, consequentemente, descumprir as medidas protetivas.

“A vítima, por não aceitar o comportamento agressivo, intolerante e possessivo do autor, se separou do mesmo, e, mesmo estando há nove anos separados, ele não aceitou o término do relacionamento. Então, ele passou a rondar a escola em que as filhas deles estudam, perseguindo-a e colocando em risco a segurança das crianças e dela própria”,

narra a delegada.