Mulher é presa por integrar associação criminosa envolvida com venda de produtos na internet, em Manaus

Com um grupo criminosa, a mulher anunciava produtos nas redes sociais e atraia interessados para uma área pouca movimenta, onde eram roubados

Manaus (AM) – Rayara Bispo Pinto, 26, foi preso em flagrante, na quinta-feira (24), pelo crime de associação criminosa armada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Com um grupo criminosa, a mulher anunciava produtos nas redes sociais e atraia interessados para uma área pouca movimenta, onde eram roubados.

Conforme o delegado Mauro Duarte, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rayara agia da seguinte maneira: anunciava diversos produtos pelas redes sociais e sites de compra e venda, e após as pessoas demonstrarem interesse, ela as atraía para locais com pouca movimentação e sem sistema de segurança.

“No momento em que pessoas se dirigiam até o local, eram abordadas por indivíduos armados e roubadas. Com base nisso, foi constatado que se trata de uma associação criminosa, que começa com Rayara atraindo as vítimas”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, as investigações iniciaram há cerca de duas semanas, após várias pessoas serem roubadas em circunstâncias semelhantes no bairro Jorge Teixeira. Inclusive, no dia 8 de agosto, uma vítima teve um aparelho celular e uma televisão roubados, após ter sido atraída pela infratora.

Flagrante

Uma mulher compareceu, na quinta-feira (24), à delegacia para informar que estava interessada em comprar roupas pelo valor de R$ 1,4 mil, no entanto, a vendedora havia marcado como ponto de encontro o local onde um conhecido dela já havia sido roubado. Para não cair na emboscada, ela solicitou apoio policial para acompanhar a negociação.

“Fomos ao local junto com a denunciante, e avistamos Rayara que foi presa em posse de uma bolsa com três munições deflagradas. Também vimos dois homens armados que conseguiram fugir”, relatou Mauro Duarte.

A infratora já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

As investigações seguem em andamento para identificar e localizar os demais criminosos que atuavam juntamente com Rayara.

Ela foi autuada em flagrante por associação criminosa armada, e também responderá por roubo. Rayara será encaminhada à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem condenado a 12 anos por tráfico internacional de drogas é preso em Manaus

Homem é preso em Manaus por matar desafeto a tiros em Itacoatiara

Homem é morto a tiros ao sair para visitar namorada em Manaus