Reação

Jovem tomou a arma do suspeito e o golpeou no tórax para se defender no bairro Tancredo Neves; homem foi preso na casa do pai após fugir ferido.

Manaus (AM) – Uma adolescente de 16 anos demonstrou coragem ao reagir a uma tentativa de estupro na noite desta sexta-feira (1º), na rua Autazes, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. A jovem conseguiu desarmar o agressor, um homem de 20 anos identificado como Paulo, e o esfaqueou no tórax para salvar a própria vida.

Luta corporal e legítima defesa

De acordo com os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito abordou a vítima utilizando uma faca para rendê-la. Durante a tentativa de abuso, a adolescente reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso.

Em um momento de defesa, ela conseguiu tomar a faca das mãos de Paulo e desferiu um golpe certeiro no tórax do agressor. Ferido, o homem fugiu do local imediatamente.

Prisão e confusão em hospital

Após buscas na região, a polícia localizou o suspeito escondido na casa do pai, no mesmo terreno onde o crime ocorreu. Como ambos estavam feridos, ele no peito e ela no ombro, os dois foram levados ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo para atendimento médico.

A saída do suspeito da unidade de saúde foi marcada por tensão. Familiares da vítima e do agressor entraram em confronto verbal, e Paulo foi hostilizado pela população enquanto era escoltado pelos policiais. Durante a confusão, uma mulher ligada ao agressor chegou a alegar que a jovem teria provocado o homem, versão que foi rechaçada por testemunhas e será analisada pela polícia.

Investigação

Após receberem alta médica, os envolvidos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O caso agora está sob a responsabilidade da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que apura o crime de tentativa de estupro sob a ótica de legítima defesa da adolescente.

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