Flagra

Suspeitas foram flagradas pelo sistema de monitoramento carregando cortinas e objetos de decoração.

Manaus (AM) – Duas mulheres acabaram presas em flagrante na tarde desta sexta-feira (1º), após tentarem furtar mercadorias de uma grande loja de materiais de construção e decoração localizada na Avenida das Torres, no bairro Parque 10, zona centro-sul da capital.

Flagrante pelo monitoramento

A ação criminosa não passou despercebida pelo sistema de segurança do estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, os seguranças da loja monitoraram as suspeitas pelas câmeras enquanto elas selecionavam e escondiam os produtos. A abordagem ocorreu no momento em que a dupla tentava deixar o local sem pagar pelos itens.

Com as mulheres, os agentes de segurança recuperaram diversos objetos, com destaque para cortinas e itens de decoração de alto valor.

Procedimentos policiais

Policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para realizar a condução das suspeitas. Elas foram levadas ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

As identidades das envolvidas foram preservadas, mas a polícia investiga se a dupla já possui histórico criminal ou participação em outros furtos a estabelecimentos comerciais na região. O material recuperado foi devolvido à gerência da loja.

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