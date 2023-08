Secretário do Meio Ambiente defende combate à pobreza energética

Manaus (AM) – O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, foi um dos painelistas do primeiro dia da Glocal Experience Amazônia, no sábado (26). No encontro, que ocorre no Centro de Manaus, até esta segunda-feira (28), ele defendeu o combate à pobreza como primordial para expandir discussões sobre transição energética no país.

“Estamos falando de um compromisso de uma estrutura de política pública ampla o suficiente para que os investimentos pensem, a curto e médio prazo, em uma transição energética urgente. Mas não dá para falar dessa transição se não incluir nesse balanço, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram na região”, disse o secretário.

A avaliação foi feita durante o painel “Transição Energética”, que ocorreu no Palácio da Justiça, com a participação também da superintendente de Desenvolvimento de Comunidades da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Val Solidade, e da gerente de ESG e Responsabilidade Social da Eneva, Aline Louise.

Durante o diálogo, os participantes defenderam a necessidade de ampliar, primeiro, o fornecimento de energia para a Amazônia profunda. Val Solidade destacou, por exemplo, a inevitável compra de diesel para que comunidades isoladas tenham acesso a, pelo menos, quatro horas de energia elétrica em suas casas.

“Uma agenda de transição energética só vai parar em pé, primeiro, se os investimentos contemplarem a melhoria da vida das pessoas que moram aqui. Esse é o desafio se a gente quer fazer efetivamente justiça climática: proteção ambiental, com ganho da qualidade de vida para as comunidades”, finalizou Taveira.

*Com informações da assessoria

