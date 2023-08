Grupo Chibatão aposta na preservação do meio ambiente na Amazônia

Com estas ações o Amazonas continuará tendo uma das melhores estruturas portuárias do Brasil, assim apoiando todo o crescimento da Indústria e Comércio

Manaus (AM) – Com o conceito de sustentabilidade baseado em três pilares: social, ambiental e econômico, o Grupo Chibatão avança no aumento da capacidade para o Porto, que fica às margens do Rio Negro, com a aquisição de quatro novos guindastes elétricos, reforçando a política do grupo sobre a preservação ambiental.

À medida que o segmento da Logística Portuária evolui, também aumentam as necessidades de equipamentos eficientes que entregam um melhor desempenho, seja sustentável e ambientalmente com baixa emissão de poluentes.

O modelo adquirido é o moderno LBS 800, da marca Liebherr e é considerado o maior guindaste portuário Mega Super Post Panamax do mundo, instalado sobre píer flutuante. Com o contrato, o Grupo Chibatão e a Liebherr consolidam ainda mais a parceira de longa data.

De acordo com a Gestão Corporativa, o investimento trará mais desenvolvimento profissional, empregos, e, principalmente, mais infraestrutura portuária para o estado do Amazonas. Vale reforçar que não é de hoje que o Grupo investe pesado em ações de preservação do meio ambiente, já tendo uma frota relevante de equipamentos elétricos, reduzindo consideravelmente o consumo de combustíveis fósseis.

Com estas ações o Amazonas continuará tendo uma das melhores estruturas portuárias do Brasil, assim apoiando todo o crescimento da Indústria e Comércio.

