Com reajuste de salários, concurso da SSP-AM ocorre em Manaus

Manaus (AM) – O concurso da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) que ocorre neste domingo (13) teve o reajuste nos salários divulgado horas antes da realização das provas. Mais de 26 mil pessoas se inscreveram para o certame.

O secretário da SSP, general Carlos Alberto Mansur, justificou, em entrevista coletiva, realizada hoje, o reajuste nos salários dos servidores. “O reajuste feito pelo governador do Amazonas, aconteceu após o lançamento do edital”, disse.

A remuneração para nível médio que consiste no edital do concurso no valor de R$1.350,19 aumentou para R$3.375,48 e, para técnico de nível superior saltou de R$ 2.764,68 para R$ 5.252,89.

Ainda de acordo com o secretário, o órgão estava com o efetivo defasado, e a maioria do pessoal que vai entrar para a SSP-AM vai trabalhar no setor do 190 como atendentes para receber ligações sobre os casos de emergências que ocorrerem na capital.

“A nossa intenção é, ano a ano, fazer um concurso, para que a gente possa ter o nosso efetivo necessário para prestação de um melhor serviço para sociedade”, disse.

A candidata Ione Barroso, que se preparou durante três meses para o concurso disse estar confiante e relação à prova.

“Fiz um preparatório e a minha expectativa é de não só ser aprovada, mas tomar posse. O mais interessante é estar entre o a quantidade de vagas a serem chamadas”, afirmou.

Já a candidata Adriana Fernandes, que vai concorrer à vaga de Assistente Operacional, falou dos desafios que enfrentou para estudar.

“Eu não fiz cursinho fora. Eu estudei pela internet, contei com a ajuda de uma amiga também em relação ao conteúdo. Porque eu realmente não tive condições de pagar um curso. Mas eu estudei com as ferramentas que eu tinha”, afirmou.

Cerca de 56 locais na capital receberam os candidatos que concorrem às 150 vagas, sendo 10 para ensino superior e 140 para o médio.

