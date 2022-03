Concurso público da SSP-AM é realizado para 16,3 mil candidatos

Manaus (AM) – O concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizado neste domingo (13), alcançou 16.337 candidatos, dos 26.619 inscritos para o certame, e registrou mais de 10 mil ausentes. As provas ocorreram em 56 locais e o concurso tem por objetivo preencher 150 vagas disponibilizadas pelo Governo do Estado.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pelo certame, 16.337 pessoas compareceram aos locais de prova neste domingo (13), enquanto 10.282 não compareceram para o exame. O número de ausentes representa 39% do total de inscritos, que foi de 26.619 para o certame.

As provas iniciaram às 13h, deste domingo, para Assistente Operacional e Nível Superior. Para o primeiro cargo, as provas encerraram às 16h30, enquanto para Nível Superior, o final foi às 17h30, em todos os locais de prova.

As remunerações para os cargos variam de R$ 771,54 (Assistente Operacional) a R$ 1.285,90 (Técnico de Nível Superior). São oferecidas 10 vagas para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional.

Edição web: Jonathan Ferreira