Pai de Elon Musk revela pedido para doar esperma e criar nova geração

Errol Musk, pai de Elon Musk, revelou que foi procurado para doar seu esperma a mulheres ricas e, assim, criar uma nova geração de “Elons”. Segundo o “The Sun”, uma empresa da Colômbia entrou em contato com Errol, de 76 anos, para realizar o procedimento.

Por ser um dos homens mais ricos do mundo, a oferta para Errol não envolveu dinheiro, mas sim “comodidades”.

🇨🇴 DESDE COLOMBIA QUIEREN EL ESPERMA DE ERROL MUSK.



🗞 En una entrevista exclusiva con 'The Sun', el padre del magnate Elon Musk comentó que desde Colombia le pidieron donar su esperma para así poder replicar sus genes y crear una generación exitosa de niños como su hijo. pic.twitter.com/soxzWxPxa5 — Búnker Media (@BunkerMedia_) July 26, 2022

“Eles não me ofereceram dinheiro, mas me ofereceram viagens de primeira classe e acomodações em hotéis cinco estrelas e todas essas coisas”, contou o pai do CEO da Tesla.

Ao ser questionado pelo “The Sun” se doaria seu esperma sem receber qualquer valor por isso, o sul-africano respondeu: “Bem, por que não?”.

Errol é pai de seis filhos além de Elon Musk, sendo os dois últimos com sua enteada, Jana Bezuidenhout, de 34 anos.

*Com informações da CNN

Leia mais

Elon Musk oferece assistência jurídica para usuários com problemas no trabalho por posts

Elon Musk diz que mudará logo do Twitter

Seguindo o rival Elon Musk, Zuckerberg tem novo ‘hobby’