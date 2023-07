Seguindo o rival Elon Musk, Zuckerberg tem novo ‘hobby’

O bilionário Mark Zuckerberg, dono da Meta, gigante de tecnologia proprietária de Facebook, Instagram e WhatsApp, tem um novo ‘hobby’ de acordo com reportagem publicada no sábado (15) pelo site americano The Information, especializado em tecnologia.

Segundo um documento da Federal Aviation Administration (FAA), órgão regulador do setor de aviação nos Estados Unidos, Zuckerberg obteve uma licença de “piloto aprendiz” no início deste ano, o que já o permite pilotar algumas aeronaves em situações específicas, sob orientação, ainda em fase de treinamento.

Com isso, Zuckerberg parece seguir o exemplo de outros CEOs de empresas de tecnologia que têm se aventurado no mundo da aviação, como o também bilionário Elon Musk, dono do Twitter e da Tesla – que tem alimentado uma rivalidade pública com Zuckerberg nas últimas semanas.

Além dos dois rivais, outros empresários de tecnologia também estão credenciados a pilotar aeronaves, como Sam Altman, fundador da OpenAI (empresa criadora do ChatGPT), e Evan Spiegel, presidente do Snapchat.

O novo “hobby” de Zuckerberg se soma ao rol de atividades excêntricas desempenhadas pelo dono da Meta em suas horas livres. Em maio, o empresário mostrou suas primeiras medalhas conquistadas em um campeonato de jiu-jítsu disputado na Califórnia.

Na semana passada, Zuckerberg publicou uma foto nas redes sociais na qual exibia o corpo depois de um treino de luta ao lado do campeão do Ultimate Fighting Championship (UFC) Alexander Volkanovski.

Por falar em luta…

No fim de junho, Elon Musk escreveu, ao interagir com seguidores em sua conta no Twitter, que aceitaria enfrentar Zuckerberg em uma luta.

“Eu estou pronto para uma luta no ‘cage’ (“jaula”, em inglês, típica das lutas livres) se ele topar” , escreveu o dono do Twitter.

No Instagram, Zuckerberg publicou um print das mensagens de Musk e escreveu: “Me envie a localização”.

Musk, então, respondeu: “Octógono em Vegas”, referindo-se à cidade americana de Las Vegas, palco tradicional de lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC).

O dono do Facebook, por sua vez, publicou um vídeo em que aparece treinando jiu-jitsu. Ele brincou: “Começando a me preparar para a estreia no MMA”.

Dias depois, o site americano TMZ noticiou que o governo da Itália teria ferecido o Coliseu de Roma como possível palco de uma luta entre os bilionários. A informação foi desmentida pelo Ministério da Cultura italiano.

Threads x Twitter

Nos últimos dias, como noticiado pelo Metrópoles, Zuckerberg e Musk voltaram a trocar farpas em meio ao lançamento da rede social Threads, criada para fazer frente ao Twitter.

Zuckerberg, idealizador do Threads, recorreu a um meme famoso do Homem-Aranha para ironizar o dono do Twitter. No meme, um dos mais famosos da internet, o super-herói aponta para um clone de si mesmo.

Musk respondeu ao comentário de Zuckerberg: “É infinitamente preferível ser atacado por estranhos no Twitter do que se entregar à falsa felicidade de esconder a dor no Instagram”.

O Threads alcançou a marca 10 milhões de usuários em apenas sete horas de funcionamento, segundo Zuckerberg.

*Com informações do Metrópoles

