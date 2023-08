Aprovado projeto sobre plano de informações e contingência para chuvas

Manaus (AM) – Os deputados aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei nº 247, de autoria da deputada estadual Mayra Dias (Avante), na sessão desta quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O projeto busca criar um plano estadual de informações e contingências relacionadas às chuvas.

De acordo com a proposta, o plano tem como objetivo principal divulgar informações sobre chuvas de maneira acessível, preferencialmente por meios de telecomunicações e telemáticos. Além disso, ele estabelece ações de prevenção, preparação e resposta imediata a desastres causados por chuvas intensas, bem como medidas de médio e longo prazo para reduzir os impactos negativos provocados por esse fenômeno.

Mayra Dias justifica a importância desse plano ao destacar a necessidade de minimizar os danos causados por chuvas intensas, que podem resultar em perdas humanas, danos materiais, desabrigados e desalojados.

“Um plano de informações e contingências é fundamental para garantir a segurança da população por meio de ações preventivas, emergenciais e orientações claras em caso de risco iminente ou ocorrência desses eventos”, afirmou.

