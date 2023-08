PL que cria campanha de doação de cabelos a pessoas com câncer é aprovado na CMM

Manaus (AM) — O Projeto de Lei (PL) 016/2023, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos), que institui campanha municipal de incentivo à doação de cabelos a pessoas carentes em tratamento de câncer, foi aprovado em 1ª discussão no plenário da Casa nesta quarta-feira (30).

A propositura, que busca minimizar os impactos do câncer em pessoas na fase de tratamento, teve parecer favorável da 6ª Comissão de Saúde e segue, agora, à 2ª discussão.

O projeto dispõe sobre a criação de uma campanha municipal de incentivo à doação de cabelos para confecção de perucas. Caso aprovado, o Projeto prevê que a campanha seja realizada no dia 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer.

“É de uma importância enorme, haja vista que muitas pessoas, principalmente mulheres acometidas de câncer perdem os seus cabelos e isso traz um transtorno psicológico enorme para essas pessoas. Nós buscamos, através desse projeto, desse programa, minimizar esse problema”, afirmou o autor do projeto, vereador Caio André.

Em sua justificativa, o Projeto de Lei ressalta que “a autoestima para um paciente de câncer, tratado com quimioterapia, é extremamente importante na sua recuperação, e que as perucas são muito utilizadas para auxiliar na recuperação”.

Ainda de acordo com a justificativa da matéria, muitos hospitais possuem bancos de cabelos para a confecção das perucas, mas é necessário que tenham doações suficientes para esse fim, enfatizando a importância da campanha.

*Com informações da CMM

