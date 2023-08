Cantor Regis Danese sofre acidente grave acidente de carro: ‘Orem por mim!’

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um grave acidente enquanto estava a caminho de um show em Ceres, na região central de Goiás, na noite desta quarta-feira (30), o usou as redes sociais, para orações enquanto ainda recebia atendimento médico.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do cantor trafegava pela BR-153, em Jaraguá, quando invadiu a pista contrária no final de uma curva. O artista estava com o irmão quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma carreta.

No post em suas redes sociais Regis afirma: “Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim!”, afirma.

Acidente gravíssimo só um milagre. indo para show Régis Danese ore por mim. #regisdanese #deusquelivradamorte #Deusdemilagres pic.twitter.com/Pu4PiXBaAr — Guardião da família e Pátria (@PRJAIROePRI1) August 31, 2023



De acordo com o boletim médico , o cantor foi Diagnosticado com politraumatismo, o estado de saúde é considerado grave ele está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Goiás (SES-GO), declarou que o cantor está consciente, orientado e recebeu medicação para dor. Em exame de tomografia computadorizada, foi atestada possibilidade de fraturas de três costelas, esterno e punho.

O cantor fez uma série de postagens em seu Instagram enquanto estava sendo atendido após o acidente (Foto: Reprodução Instagram).

*Com informações do Diário do Nordeste

