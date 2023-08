Carreta envolvida em acidente estava com documentação atrasada

Manaus (AM) – O caminhão tanque envolvido no acidente que causou a morte de um motorista de aplicativo, Rosinaldo Viana Sarmento, de 51 anos, e a passageira Francinalva Costa da Silva, de 37 anos está com a documentação atrasada há três anos. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o caminhão está irregular e a última regularização foi de três anos atrás.

O IMMU também informou que foram realizadas duas autuações no cavalo do veículo por lacre, licenciamento. A carreta recebeu mais quatro autuações, devido ao lacre, licenciamento, derrame de carga e ao pneu careca.

A carreta pertence a empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betume LTDA, ativa desde 2005 em Manaus. A empresa informou que está prestando apoio às famílias dos envolvidos e lamenta o ocorrido.

O motorista de aplicativo e a passageira estavam no veículo modelo Fiat Argo, cor Prata, placa QZP9C53, quando foram esmagados pelo tanque da carreta que transportava óleo queimado.

Acidente

Foto: Divulgação

Rosinaldo Viana Sarmento e Francinalva Costa da Silva morreram esmagados, na noite de sexta-feira (25), durante manobra de uma carreta que teve a parte traseira desacoplada do ‘cavalo’ e tombou por cima do veículo em que estavam, na avenida do Oitis, entrada do ramal 9, Estrada do Puraquequara, em Manaus.

A esposa do motorista de aplicativo soube do acidente após entrar em contato com a empresa de rastreamento do veículo. A mulher informou que o carro estava parado há muito tempo e por se tratar de uma área vermelha, a empresa foi até o local e se depararam com o acidente. De acordo com a esposa de Rosinaldo, o marido estaria indo para casa quando resolveu fazer mais uma corrida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado e precisou do apoio de um guindaste para elevar o tanque da carreta de cima do carro. O trabalho de retirada durou mais de 4 horas.

🚨 VÍDEO: Carreta tomba e esmaga carro na estrada do Puraquequara pic.twitter.com/gFHdzGuk4Q — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 25, 2023

