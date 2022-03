Parceria entre Idam e empresa de bebidas fomenta cultivo de guaraná em Maués

Maués (AM) – O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) encerrou nesta segunda-feira (14) a entrega de 20 mil mudas de guaraná para agricultores familiares do município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus).

A entrega contemplou um total de 100 famílias de sete comunidades da região e é produto de uma parceria entre o Instituto e a Ambev.

“Essa ação visa manter viva a cadeia produtiva do guaraná e o fornecimento do produto para a indústria de refrigerantes, bem como para o consumo in natura, o que faz gerar oportunidades ao produtor e benefícios ao município, já que o guaraná de Maués é um produto de alto valor agregado e o principal gerador de emprego e renda local”, comentou Pedro Jorge, engenheiro agrônomo da unidade local do Idam em Maués.

Pedro ressaltou ainda que a ação utilizou como critério de acesso a posse de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a posse de um terreno adequado para receber as mudas para o transplantio imediato.

O objetivo é beneficiar o produtor familiar com material selecionado e de alta produtividade, além de lhe assegurar o apoio direto do Idam através de assistência técnica.

Segundo o engenheiro, com a conclusão do ciclo de entregas, toda a produção poderá ser comercializada com a Ambev, por intermédio de uma associação de produtores, como em comum acordo, a um preço-base de R$ 24,30 por quilograma.

Foto: Divulgação/Idam

*Agência Amazonas

