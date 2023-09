SSP-AM realiza ação com foco na redução de mortes violentas intencionais

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas, em conjunto com as Polícias Civil e Militar, deu início, nesta sexta-feira (1), a Operação Paz, que tem como meta fortalecer o trabalho já desenvolvido pelo Governo do Amazonas na redução dos índices de mortes violentas intencionais (MVI). Oito municípios amazonenses recebem a ação.

A operação ocorre no Amazonas e em outros 11 Estados da federação. A ação foi desencadeada simultaneamente em Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Tabatinga.

Mensalmente, será enviado para as localidades, um efetivo composto por equipes da PMAM, da PC-AM e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai). As equipes irão reforçar o policiamento já existente nas cidades para buscar reduzir os índices de mortes violentas intencionais.

“Tudo isso irá compor esse projeto do MJSP, justamente para reduzir esses índices e trazer o melhoramento da segurança no Amazonas”, relatou o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Alessandro Albino.

*Com informações da assessoria

