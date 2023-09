Unidade de saúde e serviços pré-hospitalares no ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus vai garantir o funcionamento de uma unidade de assistência à saúde durante a realização do “#SouManaus Passo a Paço 2023”. A unidade, estruturada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ficará próxima ao palco Guardiões da Amazônia durante os dias 5, 6 e 7/9, contando com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e servidores administrativos, além das equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), que estarão à disposição do público das 16h até o fim da programação.

De acordo com a secretária municipal de Saúde em exercício, Aline Rosa Martins, a Semsa terá 60 profissionais atuando em cada dia da festa. “Estamos mobilizando equipe técnica, material e equipamentos para oferecer ao festival o suporte necessário no que diz respeito aos atendimentos de saúde”.

A assessora da Subsecretária de Gestão da Saúde, enfermeira Aldeniza Araújo, explica que o atendimento pré-hospitalar a ser ofertado pelo Samu contará com três ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado (UTI) e ainda uma ambulancha, garantindo a remoção, para os serviços de Pronto Atendimento, dos participantes que necessitarem de atendimento de maior complexidade.

Já a equipe da Visa Manaus irá reforçar a vigilância sanitária, realizando inspeção nos pontos de venda de alimentos em toda a extensão do festival, para avaliar aspectos como o asseio e a segurança estrutural dos estabelecimentos, armazenamento, manipulação e a conservação adequada de comidas e bebidas, com o objetivo de minimizar os riscos à saúde do público.

O trabalho complementa a capacitação realizada na última quinta-feira, 31/8, junto aos permissionários que irão comercializar alimentos no festival.

“Este é um evento que exige um bom planejamento e o papel da Semsa é garantir que as pessoas aproveitem cada minuto com saúde e que tenham suporte em caso de emergência”, reforça Aldeniza.

*Com informações da assessoria

