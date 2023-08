Prefeito do município de Silves assina contrato de R$2,6 milhões para aquisição de combustíveis

Silves (AM) – O prefeito do município de Silves (a 336 quilômetros de Manaus), professor Paulino Grana (PSDB), assinou no início do mês de agosto, a Ata de Registro de Preços, que indicou a despesa de R$ 2.651.350,00 em combustíveis.

O documento foi publicado, na quinta-feira (31), no diário eletrônico da Associação Amazonense de Municípios (AAM). A empresa vencedora no Pregão foi a O da C de A Soares, de CNPJ 84.090.115/0002-20, com sede na região central do próprio município.

Com a vigência de seis meses, a contar da assinatura, a empresa terá que dispor à Prefeitura de Silves 80 mil litros de diesel, 120 mil litros de diesel S-10 e 185 mil litros de gasolina comum. O valor a ser pago, por litro, de cada um destes itens é de R$6,43, R$6,60 e R$7,27.

