Amazonas Em Tempo comemora 36 anos de fundação

Nesta terça-feira (6), o jornal Amazonas Em Tempo comemora seus 36 anos mantendo a qualidade no jornalismo amazonense

Manaus (AM) – Há 36 anos marcando o jornalismo amazonense, o jornal Amazonas EM TEMPO comemora, nesta quarta-feira (6), mais um ano de existência levando informação de qualidade aos seus leitores mundo afora. Fundado por Hermengarda Junqueira no dia 6 de setembro de 1987, o periódico esteve presente em diversos momentos da história, cobrindo notícias com jornalismo isento e imparcial que continua seguindo seus valores.

“São 36 anos levando informações de qualidade e credibilidade para a população do Estado”, afirma o diretor de redação, jornalista André Moreira.

Empresário e presidente

Empresário Otávio Raman Neves. Foto: Reprodução

O jornal EM TEMPO teve sua história transformada pelo empresário Otávio Raman Neves que atuava nos ramos da construção civil, tecnologia e comunicação. Otávio dirigia o jornal Amazonas Em Tempo e o portal de mesmo nome, que até hoje segue o seu legado.

Capas do Jornal Amazonas Em Tempo. Foto: Reprodução

O diretor ressaltou ainda que a equipe de profissionais é fundamental para levar jornalismo sério e imparcial, dos fatos, aos seus leitores. “Temos uma equipe respeitada de profissionais que privam pela ética e compromisso com a verdade dos fatos, relatados em cada reportagem publicada do nosso jornal. Por conta disso, conseguimos nos manter no mercado jornalístico por mais de três décadas”, finalizou o diretor.

O modelo pioneiro de jornal impresso foi um dos primeiros a terem páginas coloridas vendidas diariamente.

A longevidade de 36 anos é fruto de muito esforço, segundo a diretora comercial do EM TEMPO, Renilda Moita, deve-se a segurança e qualidade do trabalho produzido pela equipe de profissionais qualificados.

“Essa longevidade de anos é fruto de muito esforço, muita vontade de dar certo, muito foco, muita resiliência e muita determinação. Nenhuma empresa consegue se manter por tanto tempo, sendo efetivo e o Jornal Amazonas EM TEMPO é um jornal que sempre fez, faz e tem muito ainda por fazer, realizar, concretizar, vencer, honrar e orgulhar todos os profissionais que passaram/estiveram e que estão conosco contribuindo com o seu melhor e que diariamente constroem essa leitura de fácil entendimento, com veracidade e seriedade. O Jornal é gigante e de uma credibilidade imensa! Muitos obstáculos difíceis, mas, continua firme e forte! Me orgulho em fazer parte desta empresa”, apontou Renilda Moita, diretora comercial do Em Tempo.

Capa do jornal Amazonas Em Tempo. Foto: Reprodução

Premiações

Capa do jornal Amazonas Em Tempo. Foto: Reprodução

O jornal já foi vencedor de prêmios como o Prêmio ExxonMobil de Jornalismo (Esso), um dos mais importantes conferidos a profissionais de imprensa no Brasil, [pela categoria ‘Esso Regional Norte’, com a obra ‘Expedição Quilombo’ e o Prêmio Vladimir Herzog, premiação jornalística concedida anualmente a profissionais e veículos de comunicação que se destacaram na defesa da democracia, da cidadania e dos direitos humanos e sociais, pela categoria ‘Menção Honrosa por Fotografia’ com a obra ‘Piaçabeiros e Piabeiros, às margens do Rio Negro, das leis trabalhistas e dos direitos humanos’.

