Com investimento de R$ 5,5 milhões, Governo do Amazonas apoia três editais e uma Chamada Pública 

Mais de R$ 5,5 milhões estão sendo investidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) nos programas de Apoio a Pós-Doutores (Prodoc), de Apoio à Pós-Graduandos Fora do Estado do Amazonas (Posgfe) e de Apoio às Incubadoras (Pró-Incubadoras), além do Tecnova III, este em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Os Programas oferecem oportunidades de apoio a pesquisas, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. A estimativa é apoiar até 75 projetos.

Confira os editais abertos:

O Programa de Apoio a Pós-Doutores (Prodoc/Fapeam) visa conceder bolsas de pós-doutorado no país e no exterior a interessados, residentes no Amazonas, que irão desenvolver projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para a ampliação da ciência, tecnologia e inovação em todas as áreas do conhecimento. O edital n.º 016/2023 estima apoiar até 20 projetos de pesquisa. Saiba mais em https://tinyurl.com/ynpnewhy

O Programa de Apoio a Pós-Graduandos fora do Estado do Amazonas (Posgfe) tem o objetivo de conceder bolsa de mestrado e doutorado a interessados, residentes no estado há mais de quatro anos, matriculados em curso de pós-graduação stricto sensu, em Programa de Pós-Graduação recomendado pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em outros estados da Federação, em áreas estratégicas relacionadas ao Plano Plurianual 2020-2023 do Governo do Estado do Amazonas. O edital n.° 013/2023 estima apoiar até 20 projetos de pesquisa, sendo 10 para concessão de bolsas de mestrado e 10 para doutorado. Saiba mais em https://tinyurl.com/bdehntnt

O Programa de Apoio a Incubadoras (Pró-Incubadoras) financia a estruturação, o desenvolvimento e a interação de incubadoras de empresas, novas e existentes, para que estejam alinhadas ao Modelo de Centros de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), de forma a ampliar, expressivamente, o número e a qualidade de empreendimentos inovadores no Amazonas. O edital n° 011/2023 estima apoiar até 10 projetos de pesquisa. Saiba mais em https://tinyurl.com/yftpz48x

Chamada Pública

Em parceria com o MCTI e a Finep, a Fapeam disponibiliza também a Chamada Pública Nº 002/2023 para o credenciamento de agências, escritórios e instituições de internacionalização para serviços a empresas a serem beneficiadas no Programa Nacional de Apoio à Inovação Tecnológica (Tecnova III).

A Chamada Pública tem o objetivo de selecionar propostas empresariais para subvenção econômica à pesquisa e desenvolvimento de processos e/ou produtos inovadores no Amazonas, que envolvam significativo risco tecnológico associado a oportunidades de mercado dentro dos temas. O Edital estima beneficiar 25 empresas. Saiba mais em: http://tiny.cc/8si9vz

Os prazos, critérios de elegibilidade e documentação necessária dos editais e chamada pública devem ser observados atentamente pelos candidatos às vagas ofertadas. As inscrições são feitas pelo Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), localizado no menu “Serviços”, do portal da Fapeam.

Sobre a Fundação

A Fapeam é a quinta agência no mundo em financiamento de pesquisas sobre a Amazônia, e tem como missão fomentar a pesquisa científica básica e aplicada e o desenvolvimento tecnológico experimental, no Amazonas, nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e Ciências Humanas e Sociais, para aumentar o estoque de conhecimentos científicos e tecnológicos, assim como sua aplicação, no interesse do desenvolvimento econômico e social do Estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Economistas estimam prejuízo de 24% no PIB per capita de Manaus causado pelo crime organizado

Mercado eleva para 2,56% projeção do crescimento da economia brasileira em 2023

Economia criativa criará 1 milhão de novos empregos até 2030, aponta CNI