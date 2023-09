Reynaldo Gianecchini é confundido com homem-bomba em aeroporto de Israel

O ator Reynaldo Gianecchini revelou, em entrevista a um podcast, que passou horas sendo entrevistado no aeroporto porque o confundiram com um homem-bomba.

Reynaldo contou que ganhou roupas no estilo “destroyed”, ou seja, surradas, rasgadas, mas não reparou em um detalhe da peça.

“Era uma camisa toda quadriculada e eu não me toquei, mas tinha uma foto de um homem encapuzado”, contou. “Eu fui também com um cachecol que eu comprei lá todo quadriculado, que lembra muita coisa árabe, o que assusta um pouco eles”,

Reynaldo Gianecchini disse que assim que entrou no aeroporto, um homem pregou algo na mala dele, mas não conseguiu identificar o que era.

O ator falou que pegaram sua mala, escanearam roupa por roupa, levaram para outro lugar e ficaram fazendo as mesmas perguntas o tempo todo durante horas.

“Eu fiquei com vontade de chorar, eu achei que eu ia ser preso. Eu pensei ‘por que isso? Por que estão cismando comigo?’. E eles tentando achar alguma coisa. Depois que eu percebi, para eles parecia que eu estava com um símbolo do terrorismo na minha camiseta e com aquele cachecol. Eles juraram que eu era um homem bomba”,

contou.