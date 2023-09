Casa Azul Amazônia abre as portas no bairro Dom Pedro em Manaus

Manaus (AM) – A Casa Azul Amazônia é uma Organização Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que nasceu através da Associação de Apoio Lar de Vitórias e tem o objetivo de atender crianças com deficiência em vulnerabilidade social. A instituição situada na Rua Luzia Contente, 92, Conjunto Kissia, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, abriu oficialmente as portas no dia 21 de agosto desse ano e oferta serviços de psicologia, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia, serviço social, arte e pintura para mais de 400 crianças de todas as zonas da cidade.

De acordo com a presidente da OSC, Elaine Costa, o projeto Casa Azul Amazônia começou a ser desenvolvido há três anos, depois que a Associação Lar de Vitórias ganhou o concurso “Doce Gesto” promovido em 2020 pelo empresário Leonardo Junqueira, nas redes sociais. Como premiação, a associação que funciona em um espaço limitado na Rua 31 de Julho, bairro Japiim foi contemplado com um imóvel amplo situado no bairro Dom Pedro. O Lar de Vitórias é um projeto consolidado há mais de dez anos e atende aproximadamente 330 crianças e adolescentes na zona sul da cidade.

“Ao chegar no espaço cedido pelo empresário Leonardo Junqueira ficamos maravilhados com a estrutura do local, mas também ficamos com medo, porque o imóvel precisava de uma mega reforma e nós não tínhamos condições financeiras para custear os gastos. Foi quando o seu Leonado, mais uma vez, disse para não nos preocuparmos que ele iria reunir com alguns empresários para ajudar na reforma. Pouco tempo depois, recebemos a notícia de que a nossa instituição foi escolhida para receber as doações da Barraca do Bexiga, um projeto que há mais de 30 anos é promovido por empresários voluntários que incentivam as instituições filantrópicas da nossa cidade e com a doação recebida do projeto foi possível reformar e adaptar todo o espaço para receber as nossas crianças”, declarou a presidente.

Atendimento Especializado

Além dos atendimentos de psicologia, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia e serviço social. A Casa Azul Amazônia conta com hidroterapia que segundo o instrutor da atividade, o educador físico Marcos Neto, promove o relaxamento muscular, diminui dores durante os exercícios, melhora a respiração e o sistema cardíaco, além de ser uma atividade motora. “Além da hidroterapia também trabalhamos a psicomotricidade que é uma atividade que estimula os movimentos e o equilíbrio das crianças”, explicou.

Outro diferencial da Casa Azul é a aula de pilates para os acompanhantes das crianças. O fisioterapeuta Lucas Corrêa explicou que apesar do objetivo do projeto ser o atendimento infantil, é muito importante para a casa, promover o bem estar das famílias e o benefício do pilates é físico e mental.

Atualmente, a OSC tem aproximadamente 20 funcionários atuando nas diversas áreas de atendimento ao público que vão desde o atendimento direto às crianças até o indireto como cozinheira, telemarketing, administração, recepção e serviços gerais.

Estrutura

A Casa Azul tem capacidade para atender 1000 crianças e conta com salas de fisioterapia, atendimento psicológico e pedagógico, sala de artes e ainda conta com uma brinquedoteca que recebeu o nome de “Maricota” em homenagem a primeira doadora da instituição.

Também em forma de homenagem a casa recebeu um mural de fotos dos doadores da Barraca do Bexiga que trabalharam incansavelmente para realizarem a reforma do espaço, além de um quadro em homenagem aos pais do senhor Leonardo Junqueira que moraram na residência por 30 anos, antes dela ser doada para a instituição.

Inscrições Abertas

Para ter acesso aos atendimentos oferecidos é preciso que o responsável pela criança compareça na sede da Casa Azul, localizada na Rua Luzia Contente, 92, conjunto Kissia, bairro Dom Pedro, portando os seguintes documentos originais e cópia: RG e CPF da criança e do responsável, 1 foto 3×4, laudo médico e comprovante de residência. Os cadastros estão acontecendo de segunda a sexta-feira de 8h às 12h e de 13h às 17h. Para mais informações entrar em contato através do whatsapp (92) 98490-7536.

Doações

Além dos atendimentos gratuitos para crianças e adolescentes, a Casa Azul Amazônia oferece refeições para os acompanhantes e também ajuda com fraldas, medicamentos e cesta básicas para as famílias. Por isso, doar é o maior gestos de amor que essas crianças podem receber e essas doações podem ser feitas através de entrega de produtos na sede do local e também por transferência através da Chave pix CNPJ N° 21.929.495/0001-08.

