Em Manaus, minicurso desvenda conexão entre engenharia de tecidos e empreendedorismo

Manaus (AM) – O cenário da inovação em Manaus vai receber um evento voltado a profissionais da saúde e amantes da tecnologia: o Minicurso “Engenharia de Tecidos e Empreendedorismo”, sob a orientação do doutor Andreas Kaasi. O Workshop será realizado nesta sexta-feira (15), das 13h às 18h, na FPFtech – Fundação Paulo Feitoza, no Distrito Industrial, em Manaus.

A inscrição para este evento é totalmente gratuita. Os interessados podem garantir sua vaga por meio do site oficial do evento https://www.sympla.com.br/evento/minicurso-engenharia-de-tecidos-e-empreendedorismo-dr-andreas-kaasi/2150051?share_id=copiarlink.

A engenharia de tecidos é uma área científica revolucionária que oferece soluções inovadoras na medicina, permitindo a criação de órgãos e tecidos humanos em laboratório. Ela é também um solo fértil para oportunidades empreendedoras para médicos, enfermeiros, veterinários e todos os interessados em biotecnologia, engenharia de tecidos e empreendedorismo, independentemente da formação ou nível de estudo. No fim, será emitido um certificado de participação após o curso.

Andreas Kaasi tem doutorado em Cirurgia Translacional pela Unicamp e é mestre em Bioengenharia pela Universidade Técnica da Dinamarca (DTU). Pioneiro em Órgãos Bioartificiais no Brasil, é fundador da Eva Scientific onde desenvolve produtos (como biorreatores e biomateriais) para cientistas focados em engenharia de tecidos.

