Ipaam coordena reunião pública para discutir aterro sanitário em Iranduba

As audiências atenderão oito comunidades naquela região

Iranduba (AM) – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) coordenará, de 27 de março a 10 de abril, três audiências públicas no município de Iranduba (distante a 27 quilômetros de Manaus), para discutir a instalação de um aterro sanitário na região. O objetivo é possibilitar que os habitantes das comunidades locais conheçam o empreendimento e possam esclarecer suas dúvidas.

As audiências públicas fazem parte do processo para expedição da licença ambiental de empreendimentos que exigem EIA/RIMA.

No evento, a empresa Norte Ambiental Ltda, responsável pelo empreendimento, apresentará o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) referente ao licenciamento ambiental do Sistema de Tratamento e Destinação de Resíduos – STDR Iranduba. O Ipaam, como órgão licenciador do estado do Amazonas, é o responsável por conduzir esse processo.

Primeira audiência

A primeira audiência que apresentou e discutiu o EIA/RIMA com a população do Iranduba aconteceu em novembro do ano passado.

“Com mais essas três reuniões busca-se alcançar um maior número de moradores, para que todos tenham o conhecimento do empreendimento pretendido naquela região e para que possam ser ouvidas suas reclamações ou dúvidas”, segundo a presidente da mesa e analista ambiental do Ipaam, Maria do Carmo Santos.

As audiências atenderão as seguintes comunidades:

Dia 27 de março – 9h

Comunidades Bom Jesus, Novo Catalão, São Sebastião (Cachoeira do Castanho), Divino Espírito Santo – quilômetro 26, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José (Lago do Limão).

Local: Escola Bom Jesus, no quilômetro 21 da estrada AM-070 (Manoel Urbano), entrada pelo lado esquerdo de Paricatuba.

Dia 2 de abril – 9h

Comunidade Nova Esperança.

Local: Chácara Aliança, ramal da Comunidade Nova Esperança, no quilômetro 19, ao lado da igreja Adventista do 7° Dia e em frente à Assembleia de Deus.

Dia 10 de abril – 9h

Comunidade Paricatuba.

Local: Quadra desportiva da Escola Municipal Professor Cícero Monteiro, na Vila do Paricatuba, próximo às Ruínas.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

