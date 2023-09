Mulher é procurada por envolvimento em sequestro de médico em Manaus

Polícia procura Renata Suellen Pereira da Silva que participou do sequestro do médico oncologista

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), divulga a imagem de Renata Suellen Pereira da Silva, por envolvimento no sequestro do médico oncologista, 47, que foi mantido em cativeiro por um grupo de sequestradores.

Bruno Brito de Souza, conhecido como “Bruninho”, Emerson Paula Coutinho Júnior, conhecido como “Coutinho”, e Marcelo de Souza Azevedo, também continuam sendo procurados por envolvimento no sequestro, ocorrido por volta das 21h de terça-feira (12/09).

O médico foi resgatado na manhã de quarta-feira (13/09) pelos policiais civis da DEHS e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM).

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Renata, que entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

