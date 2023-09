Nova loja do grupo Revemar é inaugurada em Manaus com presença de DJ brasileiro

O evento teve uma belíssima estrutura e contou com a presença do Dj Jesus Luz

(Manaus/AM) – Nesta última quinta-feira (14), aconteceu o coquetel de lançamento da nova loja do Grupo Revemar Peugeot e Citroën, localizada na Avenida Torquato Tapajós, nº 505, zona Norte de Manaus. O evento teve uma belíssima estrutura, com drinks, petiscos e tatuagem gratuita aos convidados e contou com a presença do DJ brasileiro Jesus Luz, conhecido nacionalmente e internacionalmente no cenário da música eletrônica.

Para Wander Moreira, diretor de marketing do grupo Revemar Peugeot, esse evento marca um novo momento da marca em Manaus.

“Nós adquirimos essas marcas há 2 anos e precisávamos entregar isso para a capital, com uma nova loja, uma nova estrutura e um novo pós-vendas para o nosso público, que é um público jovem, adulto, que gosta do que é bom. Então hoje estamos criando uma nova história com a Peugeot Citroen Manaus, e essa estrutura maravilhosa foi feita com muito carinho, planejamento e dedicação”, enfatizou o diretor.

Ele ainda afirma que o grupo está em franca expansão e que nos últimos anos, dobraram seu tamanho. “Estamos configurados em um dos maiores grupos do Brasil, hoje nós somos um grupo com 50 concessionárias e com certeza queremos expandir com outras marcas e negócios. Peugeot Citroen é Revemar e Revemar é Peugeot Citroen”, afirmou Wander.

A coordenadora do banco PSA (Stellantis Financiamentos), Ana Valéria Tavares, falou sobre a expectativa do evento.

“O grupo Revemar é um grupo de grande seriedade no mercado e esse evento vem fidelizar essa participação do grupo em Manaus e com esse novo reposicionamento da marca é de extrema importância estar à frente do empreendimento, pois isso atrai o cliente, traz confiança para que ele possa comprar ainda mais e ser fiel à marca e ao grupo.”

O evento foi marcado pela presença de empresários, influencer e muita gente bonita. O DJ Jesus Luz agitou assim que começou seu show, com muito carisma. O Dj obteve os primeiros trabalhos como modelo na sua cidade natal, o Rio de Janeiro, com um desfile no Fashion Rio 2007. Com isso, pode alcançar maior projeção midiática e profissional. O DJ já lançou os seguintes álbuns de estúdio: Every Single Girl Tonight (2011), Dancefloor is my Judge (2011) e Running Man (2011), dois EPs: We Came From Light – EP (2010) e Feel Love Now (Remixes) (2013).

Grupo Revemar

A história das Empresas Revemar começa na década de 80, mais precisamente no dia 26 de janeiro de 1980, quando a primeira empresa iniciou suas atividades na cidade de Marabá no estado do Pará.

Com o espírito de liderança, as Empresas Revemar começam a se expandir pela Região Norte, Nordeste e centro oeste, com presença nos estados do Pará, Tocantins, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Bahia e Sergipe, participando ativamente da economia desses estados atuando nos segmentos de distribuição de automóveis, caminhões, motocicletas, máquinas e implementos agrícolas, indústria de cimento, locação de veículos e agropecuária.

