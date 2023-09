AM oferta mais de 800 vagas para cursos de qualificação profissional; saiba como se inscrever

No total, seis modalidades de cursos serão oferecidas de forma presencial na sede do Iteam

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga nesta sexta-feira (15), o edital com mais de 858 vagas para cursos de qualificação, que serão oferecidos em parceria com o Instituto Tecnológico Educacional do Amazonas (Iteam).

No total, seis modalidades de cursos estão sendo oferecidas de forma presencial na sede do Iteam, avenida Governador Danilo Matos Areosa, 381, bloco F- FUCAPI- Distrito Industrial 1.

Os interessados devem realizar a inscrição através do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), sendo necessário ler com atenção o edital disponibilizado e fornecer todos os dados solicitados no momento da inscrição.

De acordo com a Gerente de Qualificação da Setemp, Etiane Valente, a parceria com o Iteam é fundamental para o aumento de cidadãos devidamente capacitados e para o aumento da geração de emprego.

”A gerência de qualificação na Setemp tem como objetivo oferecer ainda mais oportunidades de qualificação para toda a população, assim aumentando as chances de inserção no mercado de trabalho”, disse.

Qualificação profissional

A Setemp assinala que, de janeiro a agosto de 2023, já foram oferecidas mais de 9 mil vagas em cursos de qualificação em parceria com centros de ensino voltados para a capacitação de pessoas. No decorrer do ano, a estimativa é disponibilizar mais cursos de qualificação para a população.

Cursos oferecidos

Design Thinking para transformação digital – 120 vagas;

Gestão Manufatura/ Indicadores de desempenho – 120 vagas;

As 4 disciplinas da execução para alavancar resultados na indústria 4.0 – 60 vagas;

Modelo lean innovation management para inovação – 90 vagas;

Automação industrial – 228 vagas;

Projeto Jovem Empreendedor – 240 vagas.

*Com informações da assessoria.

