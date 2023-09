Motociclista morre esmagado por ônibus na Zona Leste de Manaus

Caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas

Um homem identificado como José Maria Oliveira de Souza morreu após ser atropelado por um ônibus da linha 604, na avenida Alberto Campainha, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, durante a manhã deste sábado (16).

Segundo testemunhas, José Maria descia uma ladeira pilotando uma moto, quando o ônibus, que vinha subindo a mesma via, acabou o atingindo. O motociclista caiu e acabou parando embaixo das rodas do ônibus, sendo arrastado junto com o veículo de duas rodas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas confirmou a morte da vítima. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do ônibus foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

