David Almeida comemora avanço na construção do viaduto das Torres em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado dos secretários municipais de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, e de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, vistoriou, na manhã desta segunda-feira, 18, a construção do complexo viário José Fernandes, na avenida Governador José Lindoso, conhecida como Torres. A obra supera 50% de execução e tem estimativa de entrega em dezembro deste ano, antes do Natal, como forma de presentear a população.

“A nossa intenção é inaugurar até o Natal. Uma obra que foi contratada para ser entregue no mês de junho do ano que vem e, com o trabalho árduo dos servidores da Seminf, avançou. Temos também ao nosso lado esse grande verão, o sol que chegou, e isso fez com que o trabalho avançasse, para que a gente possa antecipar o prazo de entrega em, ao menos, seis meses. Isso é um marco aqui na zona Norte, da cidade de Manaus, para dar mais fluidez ao trânsito aqui nessa área da avenida das Torres”, enfatizou Almeida.

De acordo com informações da Seminf, a obra do viaduto das Torres está 55% avançada. A equipe concluiu a implantação de dez vigas de longarina, que é importante para garantir a segurança da estrutura do complexo. Cada viga pesa 37 toneladas e tem aproximadamente 26 metros de extensão. Agora, as equipes trabalham na pré-laje dos vãos das vigas da ponte, que irá interligar as avenidas Barão do Rio Branco e das Torres, suportando o peso dos veículos que trafegam na área.

Asfalto

Também nesta manhã, David Almeida acompanhou o início dos trabalhos de recuperação asfáltica da comunidade Acará, localizada na zona Norte, próximo ao conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, zona Norte. Ele frisou a importância desse serviço para levar dignidade aos moradores da região.

“Estamos também com o trabalho do ‘Asfalta Manaus’. Iniciamos, hoje, a comunidade do Acará, que será toda asfaltada, assim como as comunidades Itapuranga, Nova Milênio e Vila Nova. Elas receberão, pela primeira vez, o asfalto no programa da Prefeitura de Manaus, que visa recuperar as ruas da nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

Para o titular da Seminf, Renato Junior, a chegada do serviço de infraestrutura é a realização de um grande sonho para a população.

“Iniciamos a semana com muito trabalho, diretamente aqui da zona Norte, onde as ‘Obras de Verão’ chegam à comunidade Acará. O prefeito David Almeida determinou celeridade no asfaltamento das vias da comunidade, que está em solo natural há 17 anos. Vimos vistoriar e ouvir o povo. É o fim de uma espera por um sonho que hoje se concretiza”, concluiu Renato Junior.

