Editais de R$ 16 milhões irão financiar projetos culturais em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta terça-feira (19), o lançamento de dois editais da Lei Paulo Gustavo (LPG) com R$ 16 milhões para financiar, em parceria com o governo federal, projetos culturais em Manaus. O evento aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, na praça Dom Pedro II, centro histórico da cidade.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal reforçou o objetivo de alcançar cada vez mais artistas e fazedores de cultura do audiovisual e demais segmentos, e assegurou que Manaus terá ainda mais investimentos financeiros.

“Nós estamos buscando fazer a mudança e a transformação na cidade de Manaus, nós temos dois editais, hoje o da Paulo Gustavo, e também Aldir Blanc no ano que vem, então nós vamos ter aqui algo em torno de R$ 32 milhões para fazer cultura local, um apoio do governo federal que dá à nossa classe artística e cultural oportunidades, e faz com que nós possamos fomentar a cultura, e também a partir desses recursos, possamos prospectar fazer os eventos preparatórios para o próximo #SouManaus”, disse Almeida.

Os dois editais da LPG contemplam todos os segmentos artísticos, sendo que a maior parte do recurso foi direcionado para o audiovisual com R$ 11,71 milhões e as demais artes, teatro e circo, cultura étnica, cultura popular, artes visuais, literatura, música e dança receberão R$ 4,3 milhões. Os certames são coordenados pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), vinculado à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Segundo o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, a cultura local vive um novo momento com investimentos em pequenos e grandes eventos como o #SouManaus Passo a Paço 2023, que teve recorde de público com 420 mil pessoas.

“A realidade é que o momento cultural da nossa cidade é outro, nós fizemos este ano o maior festival folclórico da história, nós fizemos o maior #SouManaus de todos os tempos, e agora com os aportes financeiros do governo federal na área cultural em todo o Brasil e em Manaus, teremos a possibilidade de avançar ainda mais”, disse Cardoso, ao destacar os próximos grandes eventos promovidos pela prefeitura.

”Ainda este ano nós teremos o aniversário de Manaus, o Réveillon e já estamos nos organizando para que o #SouManaus do ano que vem seja muito maior do que esse, vamos investir também nos pequenos festivais nos bairros, e tudo isso só é possível pela gestão da Prefeitura de Manaus que leva a sério a questão cultural, turística e de grandes eventos”, ressaltou.

A previsão é beneficiar até 346 projetos com os editais da LPG. Eles passarão por um processo seletivo de análise e pagamento dos contemplados até o final do ano. O presidente do Concultura, Tenório Telles, convidou os artistas a participarem dos editais e explicou que os projetos passarão por um processo seletivo de análise.

“Nós estamos desde o ano passado trabalhando para que pudéssemos fazer uma implementação transparente, correta e que realmente beneficie os artistas da nossa cidade. Os artistas terão 20 dias para fazer o cadastro prévio, a inscrição do seu projeto, após isso haverá a análise desses projetos, e durante o mês de outubro, início de novembro, vamos divulgar os resultados, e a nossa expectativa é que até a segunda quinzena de dezembro nós estejamos pagando todos os projetos que foram contemplados”, informou o presidente.

As inscrições para os editais da Paulo Gustavo em Manaus já estão abertas e seguem até o dia 9 de outubro de 2023. Os interessados podem fazer a inscrição por meio do site: https://concultura.manaus.am.gov.br/lei-paulo-gustavo .

*Com informações da assessoria

