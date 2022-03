1ª Feira do Artesanato Indígena é realizada durante festa em Rio Preto da Eva

Evento acontece nos dias 31 de março e 1º, 2 e 3 de abril, durante as comemorações do aniversário do município

Rio Preto da Eva (AM) – A 1ª Feira do Artesanato Indígena será realizada naquele município de Rio Preto da Eva, distante 57 quilômetros de Manaus. O evento acontece juntamente com a 5ª Feira da Piscicultura, nos dias 31 de março e 1º, 2 e 3 de abril, no balneário municipal, localizado na entrada da cidade.

Para o diretor-presidente, Zenilton Mura, a iniciativa é a porta de entrada para expandir a cultura e o desenvolvimento dos povos indígenas.

“Atualmente temos peças de artesanato e produtos naturais produzidos por indígenas que muitos da sociedade não tem conhecimento. Nosso objetivo com a feira é poder espalhar o trabalho que é feito por eles e, acima de tudo, mostrar a nossa cultura para aqueles que vêm de outros lugares do país e do mundo para nossa região”, disse.

Foto: Amaury Moraes/FEI

A feira aberta ao público irá reunir indígenas de diversas etnias, comercializando produtos artesanais que vão desde colares, pulseiras e brincos até remédios tradicionais indígenas.

Prevenção

A feira será aberta ao público. Os visitantes deverão apresentar na entrada a carteira de vacinação contra Covid-19 com as doses atualizadas para ter acesso ao local das festividades.

*Com informações da assessoria

