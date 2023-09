Ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica, Walewska morre após cair do 17º andar de prédio

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira, de 43 anos, morreu nesta quinta-feira (21), segundo o registro da ocorrência, ela teria caído do 17º andar do prédio em que morava, em um bairro nobre de São Paulo. O corpo da ex-atleta foi encontrado por volta das 18h30 por moradores do prédio.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, as investigações do caso seguirão como “morte suspeita”, a polícia analisa câmeras de segurança do edifício para entender o que aconteceu nas horas que antecederam o falecimento de Walewska.

O marido da ex-jogadora estava em casa quando o fato aconteceu, ele alega que chegou por volta das 17h não encontrou a esposa e resolveu dormir e que foi acordado com a notícia de que teria acontecido um acidente com a esposa.

O Comitê Olímpico do Brasil lamenta profundamente o falecimento da campeã olímpica Walewska Moreira de Oliveira, aos 43 anos.



Homenagens

Walewska recebeu várias homenagens ao longo da noite e madrugada, principalmente da seleção feminina de vôlei que está em campeonato pelo Pré-Olímpico.

Em jogo na madrugada desta sexta-feira (22) a seleção perdeu da Turquia por 3 x 0. As meninas entraram em quadra com uma faixa no braço em luto fazendo referência a meio-de-rede que se aposentou em 2022.

O Comitê Olímpico do Brasil e grandes nomes do esporte como os técnicos Bernardinho e José Roberto Guimarães também prestaram homenagem a ex-atleta de 43 anos.

“Sem palavras para descrever a tristeza da partida da querida Wal, que era de energia enorme, sorriso cativante e um abraço acolhedor”. Já o atual técnico da seleção feminina e amigo de Walewska, José Roberto concedeu entrevista pós jogo e bastante emocionado afirmando ter perdido uma filha.

CARREIRA

Walewska iniciou a carreira em 1995 e com o Brasil, conquistou o ouro nos Jogos de Pequim, em 2008, e bronze nos Jogos de Sydney, em 2000. Ainda ajudou a Seleção a conquistar três títulos no Grand Prix (2004, 2006 e 2008), um na Copa dos Campeões (2013) e um nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999.

*Com informações do Metrópoles

