Fotógrafa do Amazonas ganha menção honrosa em concurso internacional

Manaus (AM)- A fotógrafa amazonense Anne Lucy Silva Barbosa foi a única do Norte do País a receber as menções no maior concurso de fotografia documental de família do mundo: a Documentary Family Awards.

O nascimento de um bebê é um dos momentos mais importantes na vida de uma família. Em meio a um turbilhão de sentimentos e emoções, a fotografia de parto veio para documentar toda a singularidade que esse evento proporciona.

Com um olhar sensível e discreto diante do nascer, a fotógrafa amazonense, Anne Lucy Silva Barbosa foi a única fotógrafa do Norte do País a receber duas menções honrosas no maior concurso de fotografia documental de família do mundo: a Documentary Family Awards.

O momento captado pela fotógrafa foi reconhecido internacionalmente

O reconhecimento internacional foi publicado na última segunda-feira (14), na categoria “Nascimentos Outono de 2021”, no site oficial da entidade. (https://www.documentaryfamilyawards.com/project/birth-photo-awards-fall-2021/).

A galeria de prêmios exploram fotografias únicas sobre a “experiência completa do parto, incluindo gravidez, perda de gravidez, processo completo de parto e pós-parto”.

As fotografias passaram por duas rodadas de revisão e seleção crítica pelos juízes Carl-Philippe Juste, Jenna Shouldice e Kirsten Bethmann.

Esse é o segundo ano consecutivo em que Anne representa a região Norte em concursos de fotografia internacionais.

“É sempre uma honra e alegria enorme ter meu trabalho reconhecido mundialmente, mas é melhor ainda poder contribuir com as famílias para que elas tenham para sempre os registros desses momentos únicos”, destacou Anne Lucy, que tem formação também como filósofa e doula.

A primeira fotografia com a menção honrosa foi a do parto da médica ginecologista, Adana França, realizado em 05 de setembro de 2021. O evento foi uma cesárea de emergência e a nova mãe emocionou-se por completo ao carregar a filha Olívia pela primeira vez.

A segunda fotografia com menção honrosa no DFA foi a da cesárea humanizada da médica anestesiologista, Clarissa de Souza, que aconteceu em 31 de agosto de 2021, o dia do nascimento da primeira filha dela, Catarina.

Fotógrafa Anne Lucy

Anne Lucy é uma fotógrafa amazonense que registra partos e família desde 2017, após o nascimento do primeiro filho, Benjamin Gael. Ao longo da carreira, recebeu dois prêmios internacionais na Associação Internacional de Fotógrafos de Partos Profissionais (IAPBP), além de menções honrosas em outras importantes entidades de fotografia de parto do mundo.

Anne Lucy é CEO da primeira empresa de fotografia e vídeo de parto do Amazonas, Meu Rebento Foto e Vídeo.

