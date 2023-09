Coral da Aliança Francesa se apresenta na 8ª edição do Festival Amazonas de Corais

Manaus (AM) – Com o objetivo de reunir e promover grupos dedicados ao canto, começa nesta quinta, 28 de setembro, a 8ª edição do Festival Amazonas de Corais (Famcor), no Teatro Amazonas. O evento reúne grupos como Coral Indígena Myrá Yiá, Coral do Amazonas e Coral da Aliança Francesa, entre outros. Além de ser uma oportunidade de intercâmbio entre os artistas.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) sediará a abertura do Famcor no dia 28 de setembro, às 19h. O evento será na Reitoria da UEA. A programação do Festival será no Teatro Amazonas e o encerramento será realizado na Primeira Igreja Batista de Manaus, na avenida Joaquim Nabuco, Centro.

O Maestro Arley Rodrigues comanda o coral do Aliança Francesa e conta que o coral é um desafio que traz muitas alegrias, pois o grupo precisa superar o obstáculo do idioma para cantar em francês, no entanto, a maioria perde o medo e encontraram no coral uma oportunidade para desenvolver o canto e aprimorar a língua francesa.

Segundo o coordenador do Famcor, professor Fabiano Cardoso, o festival será notável para a promoção da cultura e inovação artística na região. “O Famcor, em todas as suas edições, mantém sua abordagem não competitiva, o que abre espaço para uma diversidade de coros, representando uma ampla gama de linguagens e estilos musicais. Isso permite ao público explorar uma riqueza de gêneros da música coral e oferece aos corais e compositores a oportunidade de estrear com temas variados”, declarou.

A programação completa do Famcor está disponível no perfil https://www.instagram.com/famcor_am/

*Com informações da assessoria

