Nove pessoas são presas e um adolescente é apreendido nas últimas 24h no AM

No Amazonas, nove pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido, nas últimas 24 horas, durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Estado Amazonas. As prisões e a apreensão foram efetuadas por meio da Polícia Militar do Amazonas.

De acordo com o relatório policial, as prisões ocorreram pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio, lesão corporal, receptação e tráfico de drogas.

Manaus

Um homem, de 35 anos, foi preso por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na Rua Afonso Pena, bairro Centro, zona sul de Manaus, em posse de entorpecentes. Com ele foram encontradas e apreendidas oito trouxinhas de oxi, 22 trouxinhas de cocaína e nove trouxinhas de maconha. O homem foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda na mesma zona, policiais militares prenderam um homem, de 36 anos, na Avenida Tarumã, bairro Praça 14, em posse de 13 porções de cocaína, sete trouxinhas de oxi, um celular e uma balança de precisão. Ele também foi levado para o 1º DIP.

Interior

Dois homens, de 31 e 18 anos, deram entrada em um hospital de Eirunepé, após se envolverem em uma briga. Um terceiro homem, de 31 anos, foi preso.

De acordo com o relatório policial, por volta das 20h de terça-feira (26), a equipe foi informada de que os dois homens de 31 anos invadiram a casa do homem de 18 anos, iniciando uma luta corporal. Conforme a polícia, um dos homens de 31 anos tinha uma rixa antiga com o homem de 18 anos. Feridos com arma branca, eles foram encaminhados para um hospital daquela região. O terceiro homem foi preso.

Após a saída dos homens do hospital, eles serão conduzidos à delegacia de Eirunepé.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Suspeito de matar jovem com tiro na cabeça é preso em Manacapuru

Foragido suspeito de matar homem por discussão em posto é preso em Coari

Homem é preso por armazenar pornografia infantil em tablet