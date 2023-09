VÍDEO: criança é arremessada para dentro de bueiro durante acidente em Manaus

Manaus – Pai, mãe e filho de 5 anos foram arremessados de uma moto ao serem atingidos por uma Hilux no Alvorada, zona oeste de Manaus. Nas imagens, que viralizaram nessa quinta-feira (29), mostra ainda que a criança caiu dentro de um bueiro.

Os adultos vão parar na calçada e a criança dentro do bueiro na esquina da rua. Os moradores do local correm em direção as vítimas para prestarem socorro.

O motorista da Hilux também permaneceu na rua e prestou atendimento ao entrar no bueiro e retirar o menino. Assim que a criança é socorrida é possível perceber o desespero das pessoas.

Ainda de acordo com as informações, o menino foi levado para uma unidade hospital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas ou se o motorista da Hilux foi levado para uma delegacia para ser ouvido sobre o aconteceu no momento do acidente.

VÍDEO: criança é arreməssad@ para dentro de bueiro durante acidente em Manaus. pic.twitter.com/y2ZpbwIN7O — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 29, 2023

