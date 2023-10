A embarcação Ferry Boat Imperador, que faz trajeto entre Manaus e Alenquer, no Pará, encalhou em frente a Manaus Moderna, durante a manhã desta terça-feira (3).

Na segunda-feira (2), o prefeito David Almeida fechou a praia da Ponta Negra, para banho, por conta do nível da água, que atingiu 15,29 melhor, abaixo da altura mínima considerada segura de 16 metros.

Nas imagens divulgadas pelos passageiros, é possível ver o barco parado no meio do rio. A informação preliminar é que o barco bateu nas pedras do fundo do rio a leme do Ferry Boat teria quebrado.

VÍDEO: barco com passageiros encalha em frente a Manaus Moderna. pic.twitter.com/T2HGSxhY8H — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 3, 2023

Leia mais

Região Norte ainda sofrerá mais com seca e calor em outubro, revela Inmet

Seca histórica no Amazonas pode afetar 500 mil pessoas

Comunidades rurais afetadas pela seca em Manaus recebem embarcações e motores da prefeitura