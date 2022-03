Após quase 30 dias desaparecidos na floresta, crianças são encontradas com vida no AM

As crianças estão com um quadro grave de desnutrição. As cenas são fortes

Manaus (AM) – Após quase 30 dias desaparecidos na mata da região de selva da Comunidade Indígena Palmeira, os irmãos Glauco e Gleison, de 6 e 8 anos, foram resgatados com vida, nesta terça-feira (15), em Manicoré, a (390 quilômetros de Manaus). Eles desapareceram no dia 18 de fevereiro.

Segundo a Polícia Militar, as crianças estão com um quadro grave de desnutrição, e foram encaminhadas para o Hospital Regional Hamilton Cidade, na sede do município. As cenas são fortes.

As imagens foram compartilhadas por moradores da comunidade Capanã Grande, que fica 3 horas distante do município de onde elas se perderam.

Na época do desaparecimento, os pais das crianças informaram que as crianças saíram de casa para caçar passarinhos nas redondezas, mas não voltaram.

Uma equipe de busca e resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) – composta por seis bombeiros – foi enviada ao município no para procurar os meninos. Dois grupos grandes foram montados e o raio de procura será ampliado para, aproximadamente, 15km na mata.

Além dos policiais, bombeiros e populares, profissionais da Fundação Nacional do Índio (Funai) também fizeram buscas.

A PC-AM ressalta que está investigando o caso e aguarda autorização da equipe médica para ouvir as crianças. Neste momento, outras informações não podem ser repassadas.

Um milagre

O caso é raro. Em dezembro de 2021 uma criança de apenas 4 anos ficou perdida em uma floresta na Sibéria por duas semanas. O desaparecimento de Karina Chikitova ganhou as manchetes de todo o mundo em 2014. Ela seguiu o pai pela floresta, mas ele não percebeu a presença da filha.

Em casos extremos como a floresta amazônica, o risco de ataque de animais e desnutrição são reais e poderiam ter matado as crianças.

Edição: Bruna Oliveira

Leia mais:

Buscas por crianças desaparecidas continuam no AM

Crianças desaparecem na mata após saírem para caçar pássaros

Veja buscas por caçadores desaparecidos no AM