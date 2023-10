Ajuda humanitária chega para 3,5 mil famílias afetadas pela estiagem na zona rural de Manaus

Manaus (AM) – Em três dias de operação Estiagem, 3,5 mil famílias de comunidades ribeirinhas atingidas pela seca histórica foram assistidas pela Prefeitura de Manaus com ajuda humanitária. Nesta quinta-feira, (5), o prefeito David Almeida acompanhou a força-tarefa para a entrega de mantimentos nas comunidades do polo Tarumã. A ação, realizada na comunidade São Sebastião do rio Cuieiras, contemplou quase 1,2 mil famílias de 14 comunidades ribeirinhas.

“Hoje, nós estamos atendendo a comunidade do rio Cuieiras e seus afluentes. Nós estamos com todas as secretarias integradas levando assistência e saúde, é o braço amigo da prefeitura, assim como na pandemia, na maior enchente, e agora estamos trabalhando na mais severa das estiagens. Com o trabalho em equipe, a transversalidade acaba fluindo mais e trazendo mais resultados, e o resultado disso é a população assistida e o trabalho sendo realizado”, afirmou Almeida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro, Mercado e Comércio Informal (Semacc), a ação, que iniciou nos primeiros dias da semana, já atendeu 3,5 mil famílias com alimentos, kits de higiene e água potável, em um trabalho conjunto com diversas secretarias municipais para que todos os moradores sejam alcançados.

“Subindo o rio Negro, nós temos várias comunidades que já estão isoladas, e desde o início da semana nós conseguimos atender essas comunidades. Nós estamos com uma eficiência dessa logística que é para atender todas essas comunidades, e isso é muito importante, porque nós conseguimos de uma forma rápida, enérgica e célere, cumprindo a determinação do prefeito, fazendo uma gestão de sucesso”, disse o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

A ajuda humanitária voltada às famílias atingidas pela estiagem extrema vai continuar pelas comunidades ribeirinhas seguindo o cronograma de entrega montado pela Prefeitura de Manaus.

Dificuldades

Para acessar essas comunidades mais distantes neste período é necessário enfrentar muitas dificuldades em um longo percurso de estrada, lama em áreas que antes eram tomadas pelos rios, e águas extremamente baixas, com alguns locais chegando a apenas 20 centímetros de altura.

Segundo relato dos moradores, é a primeira vez que um prefeito acompanha de perto a realidade da comunidade. Eles afirmam também que, com a pronta-resposta da prefeitura, é possível ter esperança de que terão ajuda para passar por este período de estiagem severa.

“Hoje, nós estamos tendo a honra de receber o prefeito na nossa comunidade, e ele está vendo de perto a nossa realidade, a nossa dificuldade de sair da lancha e chegar até aqui. Nós estamos muito gratos por esses kits e essas cestas que estão chegando para nós e nossas famílias, porque nenhum prefeito nunca veio aqui, e agora finalmente estamos sendo olhados e assistidos”, agradeceu a dona de casa Ana Paula Souza, moradora da comunidade São Sebastião.

A comunitária Vanessa dos Santos conta que os mantimentos irão ajudar a combater os impactos negativos causados pela vazante. “Essa ajuda, graças a Deus, chegou em um bom momento, esse olhar que o prefeito está tendo com a nossa comunidade, isso vai ajudar muito a mim e aos meus dois filhos durante este mês”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus leva vacinação antirrábica para mais 13 bairros

Prefeitura destaca obras para construção da Manaus do futuro

David Almeida lidera pesquisa pela reeleição na Prefeitura de Manaus