David Almeida lidera pesquisa pela reeleição na Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), continua liderando pesquisas referentes a disputa pela candidatura a Prefeitura de Manaus, nas eleições de 2024. Em pesquisa realizada pelo Instituto Iveritas, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), aparece em segundo lugar nas pesquisas.

David Almeida lidera a pesquisa com 37,82%, seguido por Amom Mandel que está com 34,10%. Em terceiro lugar, o candidato Coronel Menezes tem 5,5%, e Capitão Alberto Neto com 4,38% das intenções de voto para a vaga de gestor municipal.

Na liderança, no que diz respeito à rejeição entre os entrevistados, Coronel Menezes lidera com 16,57% de rejeição. O Instituto Iveritas entrevistou 1.346 pessoas presencialmente, no dias 12 a 14 de setembro por todas as zonas eleitorais de Manaus.

A pesquisa consiste na realização de entrevistas pessoais e presenciais conduzidas por profissionais, com a aplicação de questionários estruturados a uma amostra representativa da população votante de 16 anos ou mais na capital amazonense.

Confira pesquisa completa:

Outra pesquisa

Segundo Pesquisa Perspectiva divulgada em Agosto, Almeida aparece na pesquisa com mais que o dobro de intenções de votos a frente do segundo colocado, o deputado Amom Mandel (Cidadania).

No primeiro cenário apresentado, David Almeida aparece com 18,8%, no segundo lugar Amom Mandel aparece com 7,7% em terceiro lugar aparece com Coronel Menezes. Nesta parte da pesquisa os votos foram calculados a partir de um cenário com intenções espontâneas.

“Nesse cenário, David e Amom polarizam o processo eleitoral já na espontânea”,acrescentou.

Em quarto lugar aparece o deputado federal Capitão Alberto Neto com 1,3%, seguido por Ricardo Nicolau com 1,1%.

“Esse número é extremamente normal e até, de alguma maneira, está um pouco baixo. A 14 meses da eleição, em todas as eleições, seja para governador ou para prefeito de Manaus, nessa época, o número de eleitores indecisos supera os 70%. Então, já estamos abaixo da média tradicional das últimas 10 eleições”,observou o CEO da Perspectiva Mercado e Opinião, Durango Duarte.

Evolução Espontânea

Entre os meses março e agosto, o prefeito de Manaus cresceu proporcionalmente na sondagem espontânea, passando de 15,3% para 18,8%, uma alta de 3,5%. Amom Mandel seguiu em segundo lugar passando de 6,0% para 7,7% na pesquisa, um acréscimo de 1,7%.

Segundo Duarte, esse movimento indica que neste período houve um aumento nas decisões de voto. A redução de 9,3% no total de indecisos, reforça essa tendência, disse o pesquisador.

Pesquisa Estimulada

Quando nomes de possíveis candidatos são apresentados, a vantagem de David cresceu em comparação com os resultados da pesquisa do mês de março, passando de 5,7 pontos percentuais para 10,5 pontos.

No mês de março, Almeira registrou 31,9% e Amom 26,2% em pesquisa realizada para a prefeitura. Em agosto, David foi o único dos candidatos a registar crescimento acima da margem de erro de 2,2%, chegando a 36,9%, um acréscimo de 4,8%, contabilizando cerca de 1% de alta por mês.

Amom Mandel, o segundo colocado, estacionou nas pesquisas, oscilando apenas 0,2%, saindo de 26,2% para 26,4%, classificando em termos estatísticos ser irrelevante.

O terceiro lugar Coronel Menezes foi um dos candidatos que caiu na pesquisa, saindo de 9,8% no mês de março para 8,0% em agosto, uma queda de 1,8% pontos percentuais.

Aparecem ainda na pesquisa de agosto, os nomes do ex-deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) que cresceu 0,7% entre os meses; do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) que também caiu na pesquisa, saindo de 4,2% para 4,1%.

Potencial de votos

Na análise do potencial de votos, que soma os resultados de primeir e segunda opção de votos estimulada, o prefeito de Manaus aparece com 46,7% e Amom em segundo lugar com 41%.

Menezes no terceiro lugar surge com 14,7%, seguido de Alberto Neto, com 13,3%, e Ricardo Nicolau, com 11,5%. Os demais candidatos não chegam a 10%.

Leia mais:

David Almeida segue liderando pesquisas em disputa para a Prefeitura de Manaus

David Almeida tem quase 80% de aprovação em Manaus, diz pesquisa