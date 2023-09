Prefeitura de Manaus leva vacinação antirrábica para mais 13 bairros

Manaus (AM) – As equipes de vacinadores e registradores da Prefeitura de Manaus, prosseguem com a vacinação antirrábica na capital, levando o serviço a mais bairros e comunidades no período de segunda, 2, a sábado, 7 de outubro, no horário das 8h às 12h. A campanha é executada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e visa a imunização de cães e gatos contra a raiva animal.

O gerente do CCZ, Rodrigo Araújo, informa que esta já é a segunda semana de trabalho dos agentes que atuam na vacinação e reforça que a proteção é obrigatória e deve ser realizada anualmente.

“Estamos divulgando o cronograma das equipes para que os tutores possam se programar para receber as nossas equipes e colaborar para que tudo corra bem. Reforçamos que os animais precisam estar bem de saúde e ter, pelo menos, três meses de idade para receber a vacina”, reforça.

Na zona Norte, as equipes visitarão as regiões da comunidade Fazendinha, bairros Canaranas, Nossa Senhora de Fátima e Amazonino Mendes. Já na zona Sul, os bairros Raiz, Cachoeirinha e Praça 14 de Janeiro serão contemplados com a visitação casa a casa. Na zona Leste de Manaus, os bairros a serem visitados, de acordo com o cronograma, serão Armando Mendes, Distrito Industrial e Zumbi. E os bairros Campos Sales, Parque Riachuelo 1 e 2 e Redenção, serão os contemplados, neste período, na zona Oeste da capital.

A meta da campanha deste ano é vacinar 255 mil animais na zona urbana. Além das visitas casa a casa, o CCZ informa que a vacinação também está ocorrendo em três pontos fixos: no próprio CCZ, situado na avenida Brasil, s/nº, Compensa; no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na rua Tupinambá, 119, Cidade Nova; e no Centro de Convivência da Família e do Idoso, localizado na rua Barreirinha, 14, quadra 45, no bairro São José. Nestas unidades, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

“É importante salientar que a vacina antirrábica é ofertada na sede do CCZ durante o ano todo e que campanha de vacinação antirrábica é a intensificação deste serviço”, assinala Rodrigo Araújo.

Cronograma

Zona Norte

2/10 – Fazendinha

3/10 – Canaranas

4/10 – Nossa Senhora de Fátima

5 a 7/10 – Amazonino Mendes

Zona Sul

2/10 – Raiz

3 a 5/10 – Cachoeirinha

6 a 7/10 – Praça 14 de Janeiro

Zona Leste

2 a 3/10 – Armando Mendes e Distrito Industrial

4 a 7/10 – Zumbi

Zona Oeste

2 /10 – Campos Sales

3/10 – Campos Sales / Parque Riachuelo 1

4 a 5/10 – Parque Riachuelo 1 e 2

6 a 7/10 – Redenção

*Com informações da assessoria

