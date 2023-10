Itaquaquecetuba (SP) – Um incêndio de grandes proporções atingiu a Igreja Jesus Divino Mestre, na Vila Japão, em Itaquaquecetuba, São Paulo, após um raio acertar a estrutura do lugar durante o sábado (7).

O Corpo de Bombeiros precisou descolar sete equipes do Alto do Tietê para conter as chamas e evitar que elas atingissem os imóveis vizinhos.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), publicou um vídeo da igreja em chamas em suas redes sociais:

Nenhuma pessoa ficou ferida no incêndio, ainda segundos os bombeiros.

A igreja foi aberta em 1987. Em sua página do Instagram, a paróquia publicou um texto em que diz que “a igreja teve algumas coisas, como bancos, teto e outros bens atingidos. Nenhum ferido, nenhuma vítima. Graças a Deus”, diz o texto.

“Os bens podemos recuperar, a memória do fogo que incendiou nós ressignificaremos. Neste momento, vamos manter a calma, a oração e paz”, afirma a mensagem.

VÍDEO: igreja é atingida por raio e incêndio destrói estrutura pic.twitter.com/Pi6E2rMe3Q — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 8, 2023

*Com informações do Metrópoles

