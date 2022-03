Atletas do UFC farão treino aberto em shopping de Manaus

O campeão mundial do peso-mosca, Deiveson Figueiredo, e o atleta do peso-leve, Alan Nuguette, estarão na capital com treino de MMA

Manaus (AM) – Deiveson Figueiredo, atual campeão do peso-mosca do UFC, e Alan Nuguette, atleta peso-leve, estarão em Manaus para um treino aberto, que vai acontecer em um shopping da Zona Oeste de Manaus. O Mixed Martial Arts (MMA) será realizado nos dias 18 e 19 de março. O ator e campeão três vezes brasileiro de jiu-jítsu, Ricardo Vianna, também estará presente nos treinos.

Os atletas participarão em Manaus também de uma ação social com as crianças e jovens do projeto “Amigos do Alan Nuguette”, mantido pelo atleta há 10 anos na capital amazonense.

Deiveson Figueiredo, o ‘Deus da Guerra’, é o atual detentor do cinturão peso-mosca, conquistado no UFC 270, em janeiro deste ano. Alan Nuguette, por sua vez, está fazendo parte do CAMP (preparativo para luta) do ‘Daico’ no Brasil, para o desafio do campeão no dia 7 de maio, na edição 274 do UFC.

O responsável pela organização do treino, Anderson Candango, da River Sessions, empresa especializada em eventos esportivos, diz que para os fãs do MMA essa é uma grande oportunidade de poder conhecer melhor os lutadores.

“Vai ser um grande show do esporte que o público vai poder acompanhar de perto e se divertir”, ressaltou.

Como será o treino aberto?

Os participantes poderão treinar com os lutadores do UFC, que passarão técnicas de MMA. Para participar dos treinos, os interessados deverão estar de roupas leves de academia.

Na sexta-feira (18), o evento iniciará às 19h30, com o mestre Rodrigo Saavedra, da Academia Champions Factory, que conduzirá treino gratuito de Muay Thai.

No sábado (19), as sessões de treino de MMA serão com os atletas do UFC, em quatro horários: 11h, 15h, 16h30 e 19h30.

Os ingressos para o treino com os atletas do UFC estão à venda na Fórmula Academia, localizada no piso L3 do Shopping Ponta Negra e na Academia Champions Factory, na avenida Rio Madeira, 1.163, Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças. Mais informações por meio dos números (92) 99205-2920 e 98411-4015, ou e-mail riversessionsproducoes@gmail.com.